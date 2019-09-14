مشاهدة مباراة أبها والرائد بث مباشر اليوم السبت

يستعد كل من فريق ابها والرائد اليوم السبت، لاقامة مباراة تجمعهم فى منافسات الاسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت مصر ، وتمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية وفلسطين ، وذلك على قناة KSA sport، كما ويسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة .

لعب فريق الرائد مباراتين وذلك أمام نادي الهلال والاتحاد ولكنه لم يستطيع تحقيق الفوز في أي مباراة منهم وقد خسر في المباراتين وذلك بنتيجة فادحة ويحتل فريق الرائد المركز الأخير في ترتيب الدوري ولا يمتلك الفريق أي نقاط في رصيده حتي الأن ولكن فريق أبها يمتلك 3 نقاط وذلك من خلال فوزه في المباراة التي جمعت بين الفريق وبين فريق الوحدة والتي انتهت بنتيجة 1/2 ويدخل الفريقين المباراة ويأملون تحقيق نتائج إيجابية وذلك لكي يحسنوا نقاطهم ومراكزهم في ترتيب الدوري السعودي.

ويبحث نادي أبها عن النقطة السادسة وذلك بعدما فارز علي فريق الوحدة في المباراة الماضية التي جمعتهم بنتيجة 1/2 وبهذا الفوز قد عوض المباراة التي خسرها أمام فريق الهلال بنتيجة 2/4، كما وقد لعب فريق الرائد 4 مباريات واستطاع الفوز في 3 مباريات وذلك مقابل مرة واحدة فقط لنادي أبها.

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