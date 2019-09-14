القناه الناقله لمباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت على النايل سات

يحل فريق الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في المباراة التي تقام على استاد مالابو، السبت، ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتأهل الأهلي لهذا الدور عقب تغلبه على فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد فريق كانو سبورت بفوزه على فريق ميكيل كينما الإثيوبي بنتيجة 3-2 في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

تنطلق مباراة الأهلي المصري وكانو سبورت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، حيث تذاع المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت.

وبشأن تشكيل الفريق، استقرالمدرب السويسري الجديد للأهلي على الدفع بنفس التشكيلة التي خاضت معظم مباريات الأهلي المهمة الأخيرة، حيث سيلعب بمحمد الشناوى في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وفى الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي اليمين محمد هاني وفى اليسار على معلول، والمثلث الهجومي صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحى فيما سيقود وليد أزارو هجوم الفريق.