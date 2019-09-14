تردد قنوات الرياضية السعودية 1-2-3-4-5-6

ترددات قنوات السعودية الرياضية ksa sport على النايل سات، حيث تضم قنوات السعودية قناتين على النايل سات هي قناة السعودية الرياضية sd التي تعمل على أي مستقبل أو رسيفر عادي، وتضم قناة أخرى على نفس القمر هي قناة السعودية الرياضية HD1 حيث تعمل القناة عبر رسيفر HD فقط.
وتضم ذات القناتين عبر عرب سات أيضاً، وتنقل القنوات العديد من البرامج الرياضية الهامة والتي يتابعها العديد من المشاهدين بالدول العربية وتشمل برنامج دوري الأولى، برنامج صباحك وطن، برنامج حصاد الطائرة، برنامج الملعب، وغيرها من البرامج التي تتميز القناة بتقديمها من خلال تقنيات حديثة متطورة وجودة نقل مباريات الدوري وتحليل المباريات.
ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديد
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|جودة التقنية
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|SD
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|HD
|نايل سات
|12015
|عمودي V
|27500
|SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|بدر 6
|11976
|أفقي
|27500
|5/6