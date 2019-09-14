كم باقي على اجازة اليوم الوطني 1441؟

اعلنت الحكومة السعودية بشكل رسمي، عن موعد اليوم الوطني السعودي لعام 1441 هجري ، كما وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر هو الشهر التاسع في السنة من كل عام.

وكشفت الحكومة عن موعد الاجازة على ان يكون اول يوم في اجازة اليوم الوطني 1441 هو يوم الخميس القادم 19 سبتمبر 2019 حسب التاريخ الميلادي ، وذلك ستستمر الاجازة لمدة خمسة أيام وهي: الخميس والجمعة والسبت والاحد والاثنين.

كما ويعتبر اليوم الوطني السعودي يوم احتفالات وبهجه وتراث واحياء لذكرى توحيد وتأسيس اراضي المملكة العربية السعودية تحت راية ” لا اله الا الله محمد رسول الله ” وياتي تاريخ الاحتفال به في نفس يوم تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز ال سعود بتاريخ يوم 23 سبتمبر كل عام .

وفي سياق اخر، تم الاقرار من قبل الملك عبد الله أنه ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة لجميع القطاعات العامة والخاصه , بما فيهم قطاع وزارة التعليم الذي يشمل المعلمين والادارات التعليمية والطلاب في مختلف المراحل الدراسية .