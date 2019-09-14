سعر الذهب اليوم السبت في سوريا 14/9/2019

شهد سعر الذهب اليوم السبت، في سوريا صعود نسبي في متوسط سعر السعر في محلات الصاغة بدمشق ، كذلك ارتفاع أسعار الذهب امام الليرة السورية في أسواق المال، وذلك مع تداول صباح اليوم في الأسواق السورية، ليسجل عيار 21 مبلغ 21,574 ليرة.

أسعار الذهب اليوم في سوريا جمعية الصاغة:

الوحدة ليرة سورية دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 24,988 $48.52 €43.86 اسعار الذهب عيار 22 22,906 $44.48 €40.20 سعر الذهب عيار 21 21,865 $42.46 €38.37 سعر الذهب عيار 18 18,741 $36.39 €32.89 اسعار الذهب عيار 14 14,577 $28.30 €25.58 اسعار الذهب عيار 12 12,494 $24.26 €21.93 سعر أوقية الذهب 777,135 $1,509 €1,364 سعر الجنيه الذهب 174,922 $339.65 €307.00 سعر كيلو الذهب 24,988,262 $48,521 €43,856

سعر الذهب في سورية اليوم: