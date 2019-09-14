شاهد صور جميلة من مسابقة الحياة البرية لعام 2019

شارك نحو 50 ألف مشارك من المصورين المحترفين والهواة من 100 دولة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وتقام المسابقة منذ 55 عامًا

وفي بيان، قال مدير العلوم في متحف التاريخ الطبيعي، والعضو في لجنة التحكيم، تيم ليتلوود: "لأكثر من 50 عاما، جذبت هذه المسابقة أفضل المصورين، وأنصار الطبيعة، والمصورين الشباب حول العالم؛ ولكن لم يكن هناك وقت أكثر أهمية قط ليختبر الجماهير من جميع أنحاء العالم أعمالهم في معرضنا الملهم والمؤثر".

وأضاف ليتلوود أن التصوير الفوتوغرافي "له قدرة فريدة لإثارة الحوار والنقاش، وحتّى الأفعال" ونأمل أن يتمكن الأشخاص من خلال تلك الصور التفكير بطريقة مختلفة عن كوكبنا، وعن دورنا المهم في مستقبله".

وبعد حفل توزيع الجوائز، سيتم عرض الصور في متحف التاريخ الطبيعي في لندن في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وسيتم عرضها لاحقاً خلال جولة دولية.

ومن بين الصور الخلابة التي تشارك في المسابقة هي صورة التُقطت في سويسرا تُظهر السيقان النحيفة لأشجار "Eurasian watermilfoil"، وهي تتجه نحو السماء بشكلٍ ساحر.

وتتضمن الصور أيضاً مشهداً طريفاً لحيوان راكون وهو يخرج رأسه من الزجاج الأمامي سيارة "فورد بينتو" قديمة من السبعينيات في مزرعة مهجورة في منطقة ساسكاتشوان في كندا. وفي المقعد الخلفي، ستجد 5 صغار راكون متحمسين.

وبين الصور الساحرة والخلابة، قد يجد المرء أيضاً صوراً تثير مشاعر الحزن وخيبة الظن.

وعلى سبيل المثال، قد يبدو هذا المشهد الشاطئي لمحمية بون سيكور الوطنية للحياة البرية في ألاباما جذّاباً للوهلة الأولى بسمائه الزرقاء، ورماله الناعمة.













