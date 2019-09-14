أسرى الجهاد ينتخبون هيئة قيادية جديدة في سجون الاحتلال

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ إن لجنة الانتخابات المركزية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنهت عملها بإعلان أسماء أعضاء الهيئة القيادية العليا الجديدة لأسرى الحركة في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضافت، أن الانتخابات جرت على ثلاثة مراحل؛ حيث تم في المرحلة الأولى اختيار أعضاء المؤتمر العام؛ فيما تم انتخاب أعضاء مجلس شورى عام السجون في المرحلة الثانية؛ وتوجت المرحلة الثالثة باختيار أحد عشر عضواً للهيئة القيادية لأسرى الجهاد.

وبيّنت مهجة القدس أن نتائج الانتخابات انتهت باختيار كلاً من: (الأسير المجاهد عبد الله العارضة "أميراً عاماً للهيئة القيادية العليا"، محمود عارضة "نائباً للأمير العام"، أحمد دهيدي، بهاء مصاروة "شبراوي"، حسام عابد، لؤي أبو نجمة، ماهر الهشلمون، محمد أبو طبيخ، محمد عمران، مهند أبو عيشة، نبيل مغير). وسيتم توزيع المهام على باقي الأعضاء لاحقاً.

يشار إلى أن الأسير المجاهد عبد الله العارضة؛ خلفاً للأسير القائد زيد بسيسي الأمير السابق للهيئة القيادية العليا؛ والأسير العارضة ولد بتاريخ 29/08/1979م؛ وهو أعزب واعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/08/1999م؛ وحكم عليه بالسجن لـ (26) سنة على خلفية انتماءه ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن انتخابات الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني تجري كل عامين وفق نصوص اللائحة الداخلية، حيث يتم من خلالها اختيار أحد عشر عضواً للهيئة القيادية لتمثيل أسرى الجهاد أمام الفصائل وإدارة مصلحة السجون.