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سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

  • فلسطين اليوم
  • 14:18 - 14 سبتمبر 2019
ذهب ذهب
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تشهد اسعار الذهب اليوم السبت ، انخفاض حاد وذلك مع بداية التعاملات الصباحية بأسواق الذهب المصرية، وذلك بعد ما شهده من ارتفاع خلال الأيام الماضية وكان آخرها يوم أمس الجمعة.

سجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 (687.92 ) جنيه مصري أي ما يعادل $41.8 دولار أمريكي، كما ويعد العيار الأكثر انتشارًا ورواجًا بسوق المشغولات الذهبية المصرية، ويتبعه في الترتيب من حيث الأنتشار والرواج والإقبال على البيع والشراء، عيار 18 وقد سجل اليوم (589.64 ) جنيه مصري، أي ما يعادل $35.91 دولار أمريكي.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 14/9/2019 بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري:
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 786.17 جنيه مصري. $47.87 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 22 720.66 جنيه مصري. $43.89 دولار أمريكي.
اسعار الذهب عيار 21 687.92 جنيه مصري. $41.8 دولار أمريكي.
اسعار الذهب عيار 18 589.64 جنيه مصري. $35.91 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 14 458.60 جنيه مصري. $27.93 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 12 393.09 جنيه مصري. $23.94 دولار أمريكي.
سعر الذهب عيار 9 294.82 جنيه مصري. $17.95 دولار أمريكي.
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