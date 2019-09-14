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حملة لقطف الزيتون في مناطق يهددها الاحتلال بالمصادرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:27 - 14 سبتمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الهيئة تستعد الشهر القادم لحملة قطف ثمار الزيتون للوصول والمساعدة للمناطق الساخنة والمهددة بالمصادرة والتي يتسابق اليها المستوطنون لسرقة الثمار وتكسير الاشجار.

وقال المدير العام عبد الله أبو رحمة للهيئة، إن الهيئة تعمل على كل المسارات في دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان سواء من خلال المتابعة القانونية وتوثيق الانتهاكات والجرائم وتفعيل المقاومة الشعبية.

وأشار أبو رحمة، إلى انه يتم التعامل مع كافة الاراضي بأن جميعها اراضي فلسطينية بعيدا عن تصنيفات اوسلو ( ا، ب ، ج).

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