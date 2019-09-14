سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

تشهد اسعار الذهب اليوم السبت ، انخفاض حاد وذلك مع بداية التعاملات الصباحية بأسواق الذهب المصرية، وذلك بعد ما شهده من ارتفاع خلال الأيام الماضية وكان آخرها يوم أمس الجمعة.

سجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 (687.92 ) جنيه مصري أي ما يعادل $41.8 دولار أمريكي، كما ويعد العيار الأكثر انتشارًا ورواجًا بسوق المشغولات الذهبية المصرية، ويتبعه في الترتيب من حيث الأنتشار والرواج والإقبال على البيع والشراء، عيار 18 وقد سجل اليوم (589.64 ) جنيه مصري، أي ما يعادل $35.91 دولار أمريكي.