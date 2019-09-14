مشاهدة مباراة الوحدة ضد القطيفة بث مباشر الدوري السوري لكرة الطائرة

الاتحاد العربي للكرة الطائرة هو المؤسسة الرسمية التي تشرف علي الاتحادات العربية، وترعى العديد من المباريات الودية والرسمية بين الأقطار الأعضاء، و الأندية التابعة لاتحادات الدول الأعضاء. تتكون المنظمة من 18 دولة عربية، وهم جميعهم أعضاء رسميون في جامعة الدول العربية.

وفي وقت سابق، اختتمت مرحلة الإياب من الدوري التصنيفي العام بكرة الطائرة لفئة الرجال، وذلك بمشاركة أربعة عشر نادياً، وزعت على ثلاث مجموعات حيث تميزت البطولة بمشاركة لاعبين من فئات الناشئين والشباب في مختلف الفرق.

وكانت البطولة جيدة المستوى الفني، ولكن الفرق مثلوا مستويين متباينين،حيث لعبت أندية الشرطة وسلمية والوحدة والقطيفة وحصين البحر والسودا بمستوى عالٍ بينما كان باقي الفرق بمستوى أقل بكثير، وهذا ما بينته النتائج.

وأعطى مشاركة لاعبين من فئات الناشئين والشباب البطولة رونقاً خاصاً، وساهم في زيادة المنافسات، لكن خبرة اللاعبين الكبار كان لها الدور الكبير في حسم النتائج، حيث استفادت أندية سلمية والقطيفة وحصين البحر والسودا من جهود لاعبيها الصغار، بينما كانت الفئات العمرية لأندية الشرطة والوحدة أكثر من الجميع، وهذا ما ساهم بصدارتهم لمجموعاتهم.

وشهدت نتائج البطولة ضمن المجموعة الأولى إحراز فريق الوحدة المركز الأول، وحل في المركز الثاني فريق نادي جيرود، وفي المركز الثالث فريق نادي السد، وفي المجموعة الثانية حل أولاً نادي الشرطة، وفي المركز الثاني فريق نادي القطيفة، وثالثاً فريق نادي كفر حور، أما في المجموعة الثالثة، فأحرز المركز الأول فيها نادي السودا، تلاه فريق نادي سلمية، وفي المركز الثالث فريق نادي حصين البحر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الوحدة ضد القطيفة في الدوري السوري لكرة الطائرة، اليوم السبت 14 سبتمبر 2019.

لمشاهدة مباراة الوحدة ضد القطيفة بث مباشر الدوري السوري لكرة الطائرة اضغط هنا