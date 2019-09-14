مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء بث مباشر

يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء، اليوم السبت 14 سبتمبر 2019، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

سيفتقد الهلال في اللقاء ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، ولن يفتقد "الزعيم" أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، فيما يفتقد نادي الفيحاء في هذا اللقاء حمد الجحيم بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية امام الشباب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

وتقام مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي، في تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 15:40 بتوقيت جرينتش، على ملعب "جامعة الملك سعود"، فيما تنقل المباراة على قناة "KSA SPORT".

وفي سياق آخر، أكد الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر التواصل الاجتماعي "تويتر" على انتظام البيروفي أندريه كاريلو، سينتظم في التدريبات مساء الخميس، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده بيرو، خلال فترة التوقف الدولي “فيفا داي”.

كما أشار الحساب الرسمي أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، سيقوم بتحديد مدى إمكانية مشاركة كاريلو أمام الفيحاء من عدمه.

يذكر أن الفيحاء بدأ مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام الفيصلي قبل أن يحقق فوزاً مستحقاً جاء على حاسب الحزم بهدفين لهدف.

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