بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، عن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

كما واوضحت الوزارة انه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق بالدبلومات الفنية، وذلك عن طريق الدخول لرابط بوابة الحكومة المصرية، وبعدها يقوم الطلاب بإدخال رقم الجلوس الخاص بهم، والرقم السري.

وفي سياق اخر، جاءت الحدود للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات، بكلية الهندسة بترول وتعدين السويس بـ98%، والقبول بكلية الهنمدسة جامعة جنوب الوادي بحد أدنى 97%، والقبول بهندسة السويس 96.8%، والقبول بكلية الهندسة الهندسة قناة السويس بالإسماعيلية 96.5%.

واشارت الوزارة الى حدود القبول بكلية الهندسة جامعة أسوان 96.2%، والقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة بحد أدنى 93.8%، والقبول بكلية الهندسة جامعة المنصورة 93.7%.

كما وجاء القبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس 93.6%، والقبول بكلية الهندسة جامعة حلوان 93.55%، والقبول بهندسة منوف جامعة المنوفية 93.4%، والقبول بكلية الهندسة جامعة بنها 94.11%.

قدم عدد من الطلاب في تنسيق الدبلومات نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، كما تقدم إجمالى عدد (197146) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

يجب علي عدد كبير الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 الصناعة، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما واستنفذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس