موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2019 حسب برقم الطالب

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن تقليل الاغتراب 2019 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية من أجل التيسير عليهم حتى يلتحقون في كليات المناسبة لهم جغرافيًا.

في سياق مختلف ، يهدف تقليل الاغتراب إلى انتقال الطالب من جامعة إلى آخري أو من كلية لغيرها، وتقدم بوابة الحكومة المصرية قواعد تقليل الاغتراب من أجل التيسير على الطلاب وليس تغيير آرائهم وترشيحه في كلية آخري، ويتضمن التحويل نظامين وهما على النحو التالي:

تحويل إلى كلية غير مناظرة:

يسمح للطالب المترشح لكلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بأن يحول إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفق للمعايير الآتية:

- حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقبولة في لكلية المطلوب التحويل إليها “انتظام – انتساب”

-استيفاء كافة قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات أو شروط التنسيق الخاصة للكلية.

تحويل إلى كلية مناظرة:

يسمح للطالب المترشح لكلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وإذا وجد أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

رابط التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة تحويلات الاغتراب Tansik.egypt.gov.eg