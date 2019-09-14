سعر صرف الدولار مقابل الليره السوريه اليوم السبت 14/9/2019

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة تبعات الحرب على سوريا و الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري

شهد الدولار الامريكي تغيرات كبيرة في سعر صرفه بالنسبة لليرة السورية

و نتابع معكم رصد أسعار العملات في سوريا اليوم، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي، كذلك أحدث أسعار تصريف الليرة السوري في المصرف المركزي والسوق السوداء

وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية امام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية سعر الدولار الأمريكي 435 438 سعر اليورو الأوروبي 478.92 482.29 سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37 سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26 أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28 أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682 أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45 أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60 سعر الريال السعودي 115.93 116.75 سعر الدينار الأردني 613.30 617.61 سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19 أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21 سعر الريال العماني 1129.28 1137.22 سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع سعر الدولار الأمريكي 435 438 603 608 سعر اليورو 478.92 482.29 671 678 سعر الليرة التركية 105 107 سعر الجنيه الاسترليني 748 760 أسعار كورونا السويد 62 63 أسعار الدولار الكندي 450 457 أسعار كورونا النرويج 66 68 أسعار كورونا الدنمارك 88 90