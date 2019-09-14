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سعر صرف الدولار مقابل الليره السوريه اليوم السبت 14/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:44 - 14 سبتمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليره السوريه سعر صرف الدولار مقابل الليره السوريه
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في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة تبعات الحرب على سوريا و الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري

شهد الدولار الامريكي تغيرات كبيرة في سعر صرفه بالنسبة لليرة السورية

و نتابع معكم رصد أسعار العملات في سوريا اليوم، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي، كذلك أحدث أسعار تصريف الليرة السوري في المصرف المركزي والسوق السوداء

وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية امام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
سعر الدولار الأمريكي 435 438
سعر اليورو الأوروبي 478.92 482.29
سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37
سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26
أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28
أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682
أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45
أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60
سعر الريال السعودي 115.93 116.75
سعر الدينار الأردني 613.30 617.61
سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19
أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21
سعر الريال العماني 1129.28 1137.22
سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

 

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 603 608
سعر اليورو 478.92 482.29 671 678
سعر الليرة التركية     105 107
سعر الجنيه الاسترليني     748 760
أسعار كورونا السويد     62 63
أسعار الدولار الكندي     450 457
أسعار كورونا النرويج     66 68
أسعار كورونا الدنمارك     88 90
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الجنيه المصري 36 37
سعر الريال السعودي 160 163
سعر الدينار الأردني 845 857
سعر الدرهم الإماراتي 162 166
سعر الريال القطري 164 167
أسعار الدينار البحريني 1589 1613
أسعار الدينار الليبي 426 433
سعر الدينار الكويتي 1974 2001
أسعار الريال العماني 1556 1579
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