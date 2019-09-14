بوابه الحكومه المصريه الالكترونيه للتنسيق ٢٠١٩

اعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في مصر رسميا عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات وذلك على موقع الوزارة المصرية.

وبحسب وزارة التعليم العالي، التزم مكتب التنسيق خلال المرحلة الثالثة من التنسيق برغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب، وذلك وفق القواعد والشروط.

كما وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، عدم وجود أي شكاوي من طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2019/2020.

في سياق مختلف، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة وذلك من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 سبتمبر، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019.

واوضحت الوزارة انه يُمكن لطلاب المرحلة الثالثة الذين تم قبولهم في جامعات بعيدة عن محل إقامتهم تسجيل رغبات تقليل الاغتراب، سواء لكليات مناظرة أو غير مناظرة، وفق القواعد والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من الجدير ذكره، أن أكثر من 190 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى من تخلفوا عن المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

وكانت المرحلة الثالثة من التنسيق قد انطلقت يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019، علما بأنه تم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الثانوية الناجحين في امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، لتسجيل خلال نفس الفترة.

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