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اسعار الذهب اليوم في قطر اليوم السبت

  • فلسطين اليوم
  • 13:24 - 14 سبتمبر 2019
اسعار الذهب اليوم في قطر اليوم اسعار الذهب اليوم في قطر اليوم
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شهدت أسعار الذهب في دولة قطر اليوم السبت، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ،، كما وسجل عيار 21 مبلغ 152.53 درهم ، ليكون متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في قطر بالريال القطري كالتالي:

الوحدة ريال قطري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 182.81 ريال 47.86 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 167.58 ريال 43.87 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 159.96 ريال 41.88 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 137.11 ريال 35.89 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 106.64 ريال 27.92 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 91.41 ريال 23.93 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 76.17 ريال 19.94 $
8 سعر الذهب عيار 9 قيراط 68.56 ريال 17.95 $
9 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 1,279.70 ريال 335.02 $
10 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 5,686.15 ريال 1,488.60 $
11 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 18,281.41 ريال 4,785.96 $
12 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 182,814.10 ريال 47,859.60 $
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