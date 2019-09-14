اسعار الذهب اليوم في قطر اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في دولة قطر اليوم السبت، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ،، كما وسجل عيار 21 مبلغ 152.53 درهم ، ليكون متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في قطر بالريال القطري كالتالي:
|الوحدة
|ريال قطري
|دولار امريكي
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|182.81 ريال
|47.86 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|167.58 ريال
|43.87 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|159.96 ريال
|41.88 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|137.11 ريال
|35.89 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|106.64 ريال
|27.92 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|91.41 ريال
|23.93 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|76.17 ريال
|19.94 $
|8
|سعر الذهب عيار 9 قيراط
|68.56 ريال
|17.95 $
|9
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|1,279.70 ريال
|335.02 $
|10
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|5,686.15 ريال
|1,488.60 $
|11
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|18,281.41 ريال
|4,785.96 $
|12
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|182,814.10 ريال
|47,859.60 $