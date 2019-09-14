موعد انطلاق الدوري المصري 2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو وهبي عن موعد انطلاق بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وكذلك قرعة البطولة وموعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في البطولة.

كما واكد الاتحاد على انطلاق بطولة الدوري العام المصري موسم 2019/2020، وذلك يوم 21 سبتمبر الجاري على أن تنتهي البطولة في مايو من العام المقبل.

وكشفت قرعة البطولة عن مواجهة الأهلي لنظيرة سموحة السكندري في الأسبوع الأول، في حين سيواجه نادي الزمالك نظيرة الاتحاد السكندري، فيما يقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، وتقام مواجهة الفريقين في الدور الثاني، في الأسبوع الـ21.

ومن الجدير ذكره، يلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة الـ16، علمًا أن بيراميدز فاز ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي، في حين سيلعب الأهلي مع المصري في الجولة السادسة.

وألغى الاتحاد المصري، القرعة الموجهة التي كانت تقام في المواسم السابقة لأسباب أمنية، حيث كان يتواجه الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للبطولة.

وهذه هي النسخة الـ61 من مسابقة الدوري الممتاز، حيث النادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 41 منها، بينما تُوج الزمالك بـ 12 لقبًا.