موعد مباراة الاهلى والقنوات الناقلة لمباراة دوري ابطال افريقيا

يستعد الفريق الأهلي ونظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية لاقامة مباراة، وذلك اليوم السبت، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام السابعة بتوقيت كل من السعودية وفلسطين، وذلك بواسطة الحكم أحمد سيكو توريه.

ومن المقرر أن تنقل قناة "إون سورت" مباراة الاهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

يخوض الاهلي مباراة اليوم والصفوف مُكتملة بعد شفاء عدد كبير من لاعبيه المُصابين باستثناء رامي ربيعة حيث عاد للأحمر حارسه الدولي شريف إكرامي بعد غياب قرابة الثلاثة أشهر بسبب جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، وأن كان فايلر سيدفع بمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق في لقاء اليوم باعتباره الأجهز للمباراة .

بينما التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خد الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خد الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو.