وزارة التربية العراقية تعلن نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، موعد نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق للعام 2019 الدور الثاني.

وحددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، موعداً لإعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2018/2019.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن "النتائج لم تصل من "الكونترول" لإعلانها اليوم الخميس مما تقرر إن يكون توزيعها اليوم السبت".

وبإمكان طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بالعراق معرفة نتائج الثالث المتوسط 2019 من خلال الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية وكذلك موقع ناجح، وموقع السومرية نيوز.

وأفاد مصدر مقرب من مراكز التصحيح السجلات الامتحانية للدراسة الإعدادية أن هناك إيجابية في نسبة النجاح للدور الثاني.

واعتمد وزير التربية والتعليم في العراق نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 وذلك في عموم محافظات العراق وهي ذي قار‎، المثنى، ديالى، بغداد، الانبار، صلاح الدين، كربلاء، النجف، ميسان، البصرة، بابل، كركوك، نينوى، واسط، القادسية وغيرها حيث يترقبها الجميع على أحر من الجمر.

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