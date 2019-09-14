موقع ناجح نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق للعام 2019 الدور الثاني. وبإمكان طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بالعراق معرفة نتائج الثالث المتوسط 2019 من خلال الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية وكذلك موقع ناجح، وموقع السومرية نيوز.

وأفاد مصدر مقرب من مراكز التصحيح السجلات الامتحانية للدراسة الإعدادية أن هناك إيجابية في نسبة النجاح للدور الثاني.

واعتمد وزير التربية والتعليم في العراق نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2019 خلال أيام قليلة وذلك في عموم محافظات العراق وهي ذي قار‎، المثنى، ديالى، بغداد، الانبار، صلاح الدين، كربلاء، النجف، ميسان، البصرة، بابل، كركوك، نينوى، واسط، القادسية وغيرها حيث يترقبها الجميع على أحر من الجمر.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة التربية نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط (الدور الثاني) للعام الدراسي 2018-2019، موضحة أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني كبيرة.

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