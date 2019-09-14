القنوات الناقلة لمباراة الاهلي المصري اليوم

يخوض الفريق الأهلي مواجهة غامضة أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وذلك اليوم السبت، في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب الأخير.

تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام السابعة بتوقيت كل من السعودية وفلسطين، وذلك بواسطة الحكم أحمد سيكو توريه.

ومن المقرر أن تنقل قناة "إون سورت" مباراة الاهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

يرغب فايلر في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى مع المارد الأحمر لتثبيت أقدامه داخل القلعة الحمراء، بالإضافة لتوطيد علاقته مع الجماهير العاشقة للمارد الأحمر في بداية مشواره مع الفريق، كما أن المدرب السويسري يخشى مصير المدربين الأجانب، الذين قادوا الأهلي منذ مطلع الألفية الجديدة، ونتائجهم في بداية افتتاح مشوارهم الأفريقي مع المارد الأحمر والذي انتهى في غالبية السنوات بوداع البطولة.

بينما التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خد الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خد الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو.