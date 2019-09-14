تردد قناة سبيس تون الجديد 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة سبيس تون، وهي من أكثر القنوات التي يبحث عنها الكبار والصغار، فلها مكانة خاصة بين جميع قنوات الأطفال، حيث أن قناة سبيس تون أولى قنوات الأطفال الموجهة للطفل العربي، فهي ثالث قناة للرسوم المتحركة.

ساهمت القناة اسهامات عدة في تربيته وغرس القيم المختلفة في شخصية كل طفل تابعها، فأصبحت من القنوات التي استقرت في وجدان كل شاب، على عكس قنوات الاطفال الاخرى مثل تردد قناة طيور الجنة والتي تعتبر من القنوات الحديثة نوعاً ما، وتقدم space toon محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.

تعرض القناة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة مثل أجنحة كاندام، والأجنحة الصينية، وأبطال الديجيتال، وأحلام تيمي، وأدغال الديجيتال، وأصدقاء الدروب، كما تقدم القناة باقة مميزة من الأغنيات التي يطرب لها الأطفال، ويقدم برامج ذات محتوى تعليمي وترفيهي مميز مثل، برنامج اتقان الانترنت وبرنامج ال بي اكس، وغيرها من البرامج الممتعة.

تقدم قناة space toon العديد من البرامج الممتعة للأطفال وكذلك بعض الأفلام الكرتونية المميزة، والمدبلجة إلي العربية، يذكر أن للقناة مقرين أحدهما في دمشق والآخر في دبي، واليكم التردد: