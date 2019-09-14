وكيل وزير الصحة يُشيد بدور التجمّع الإعلامي 

أشاد الوكيل المساعد لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة د. مدحت محيسن، بدور التجمّع الإعلامي الفلسطيني في خدمة مسيرة الإعلام، وتلبية مطالب واحتياجات الصحفيين والإعلاميين.

جاء ذلك خلال تفقّد محيسن دبلوم الإعلام المتخصّص، الذي يمنحه التجمّع الإعلامي لكوادر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحّة، وعددهم (27) كادرًا إعلاميًا، في إطار التعاون "البنَّاء" بين الجانبين.

وقال: "إن ما تحققه وزارة الصحّة من إنجازات رغم التحديّات تحتاج إلى تقديم إعلامي متميّز، وما هذا العدد من الملتحقين بالدبلوم النوعي إلّا إشارة صحيّة تدلّل أنّنا أمام فرسان للكلمة والصورة يعكسون للجمهور ما تبذله الطواقم الطبيّة في تبديد معاناة المرضى، وتوفير مسبّبات الحياة للجرحى والمصابين".

وأضاف: "نُشيد بأداء الطواقم الإعلامية بالوزارة، ومدى حرصهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها للتعبير السليم عمّا يُقدَّم من خدمات صحيّة للمواطنين".

كما جدّد الوكيل المساعد لوزارة الصحة شكره وتقديره للتجمّع الإعلامي على جهوده في تتويج هذا التعاون وعقد مثل هذه البرامج التدريبيّة، التي تُعد الأولى على مستوى المكاتب الإعلامية بالوزارات الحكومية.

ويُحاضر في الدبلوم أكاديميين ومدّربين مختصّين في فنون الإعلام المختلفة (التحرير الصحفي، العلاقات العامّة، الإعلان والتسويق، التصوير الفوتوغرافي، الإخراج والتصميم والمونتاج، التقديم الإذاعي والتلفزيوني، صحافة المحمول)، ويستمر على مدار (3) شهور، بواقع (80) ساعة.



