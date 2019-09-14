ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

موقع ناجح نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق

  • فلسطين اليوم
  • 11:59 - 14 سبتمبر 2019
موقع ناجح نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق موقع ناجح نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلن موقع وزارة التربية العراقية عن كشوفات نتائج سادس ابتدائي لجميع المحافظات العراقية وذلك عبر موقع الوزارة العراقية .

سيتم نشر نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجدول التالي عقب اعلانها من موقع وزارة التربية العراقية حيث سيتضمن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني :

المحافظة  تحميل 
بغداد الكرخ الاولى  تحميل
بغداد الكرخ الثانية  تحميل
بغداد كرخ الثالثة  تحميل
بغداد الرصافه الاولى  تحميل
بغداد الرصافة الثانية  
بغداد الرصافه الثالثة  
النجف الاشرف  
كربلاء  تحميل
بابل تحميل
البصرة تحميل
الأنبار تحميل
ديالى  تحميل
ميسان  
المثنى  تحميل
كركوك  
ذي قار  تحميل
واسط  
القادسية  
الموصل  
نينوى  تحميل
اربيل  
   
صلاح الدين  تحميل
الديوانية تحميل
خارج العراق  
دهوك  

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات