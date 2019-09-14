موقع ناجح نتائج السادس ابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق

أعلن موقع وزارة التربية العراقية عن كشوفات نتائج سادس ابتدائي لجميع المحافظات العراقية وذلك عبر موقع الوزارة العراقية .
سيتم نشر نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجدول التالي عقب اعلانها من موقع وزارة التربية العراقية حيث سيتضمن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني :
|المحافظة
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|بغداد الكرخ الاولى
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|بغداد الكرخ الثانية
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|بغداد كرخ الثالثة
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|بغداد الرصافه الاولى
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|بغداد الرصافة الثانية
|بغداد الرصافه الثالثة
|النجف الاشرف
|كربلاء
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|بابل
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|البصرة
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|الأنبار
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|ديالى
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|ميسان
|المثنى
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|كركوك
|ذي قار
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|واسط
|القادسية
|الموصل
|نينوى
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|اربيل
|صلاح الدين
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|الديوانية
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|خارج العراق
|دهوك