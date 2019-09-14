عزل 3 من قيادات الحركة الاسيرة و6 اسرى يواصلون اضرابهم

قال مدير عام نادي الاسير عبد العال العناني، إن ادارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت ثلاثة من قيادة الحركة من سجن "ريمون" الى زنازين العزل، نتيجة اضرابهم عن الطعام لعدم التزام ادارة سجون الاحتلال بالتزاماتها بعد اضراب "الكرامة 2" الذي تم بموجه الاتفاق على ازالة اجهزة التشويش والسماح للأسرى بتركيب هواتف عمومية للاتصال مع ذويهم.

وأضاف العناني في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، أن إدارة سجون الاحتلال تعهدت بجلب الشركة المسؤولة عن تركيب أجهزة التشويش غدا الأحد، مشيراً الى أنها تنوي تخفيف وضع هذه الاجهزة فقط وليس ازالتها بالكامل كما يطالب الاسرى، لافتاً إلى ان نحو 39 أسيراً ماضون في اضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم التي تماطل مصلحة سجون الاحتلال في تنفيذها.

وأوضح العناني أن الوضع الانساني للاسرى صعب للغاية في ظل الهجمة الاحتلالية الغير مسبوقة على أسرانا داخل سجون الاحتلال، مشيراً الى أن اقتحامات السجون بشكل مفاجئ في الفترة الاخيرة أدت الى ازدياد حالة الغليان بين صفوف الأسرى تحديداً في أعقاب استشهاد الاسير بسام السايح، اضافة الى تفاقم الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك المهدد باستقباله شهيداً في أية لحظة.

وأشار العناني إلى أن 6 من الاسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري، أبرزهم ، احمد غنام الذي يواصل اضرابه لليوم ال 63.

ومن جهة اخرى قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ، إن 6 أسرى يواصلون معركتهم النضالية رفضًا لاعتقالهم الإداري، ومنهم من تجاوز الشهرين.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى هم كل من الأسير أحمد غنام الاسير المريض بسرطان الدم (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل والذي مضى على إضرابه (63 يوماً)، وسلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (59 يومًا) والأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان (46 عامًا) من محافظة جنين ومضرب منذ (46) يومًا.

والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض إضرابه منذ (52) يوماً، والأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (39) يومًا، وثائر حمدان (30 عامًا) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله ويخوض إضرابه منذ (34) يومًا.

وحذرت الهيئة من تفاقم معاناة الأسرى المضربين، فهم يواجهون أوضاعًا صحية خطرة للغاية بعد مضي أشهر على إضرابهم المفتوح على الطعام، ويعانون من أوجاع حادة في كافة أنحاء الجسد وانخفاض في الوزن وعدم وضوح في الرؤية وضعف وهزال شديد، وكثير منهم لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة ويستخدمون الكرسي المتحرك والوكر للتنقل.