موقع وزارة التربية العراقية وموعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الثاني

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ، انه سيتم الاعلان عن نتائج السادس اعدادي للدور الثاني في القريب العاجل وخلال الايام المقبلة.

واوضحت الوزارة العراقية أن عمليات التصحيح لامتحانات السادس قائمة حتي يستطيع كل طالب من الحصول علي حقة.

في سياق مختلف، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال المكتب الإعلامي للوزير،في الساعات الأولي من صباح اليوم عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثاني.

بعد أن قام المكتب الإعلامي لوزارة التربية العراقية، بإعلان نتائج الثالث وسطي دور ثاني، والذي جاء به نسبة التوفيق 64.76 بالمئة، شددت التربية العراقية بأن النتائج ستكون متوفرة في القريب العاجل ويتمكن الطلاب في الحصول علي نتائج السادس علمي وتطبيقي من خلال الموقع الخاص بالوزارة.

ومن الجدير بالذكر، يحاول الطلاب والأهالي الحصول علي نتائج الصف السادس اعدادي للدور الثاني، ولكن طلبة الصف الثالث متوسط يريدون إقامة دور ثالث ، وذلك حتي يتمكنون من البدل لمن لم يحالفه الحظ في الدورين الأول والثاني، إلا أن مجلس رئاسة الوزراء لم يصدر أي أمر بخصوص هذا.

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