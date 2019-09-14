المصري_غلبان_عشان.. هاشتاج للفضفضة يتحول لعراك بين السوشالجية

عبَّر مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي عن أسباب أوضاعهم واحوالهم على جميع الأصعدة تحت هاشتاج "#المصري_غلبان_عشان"، الذي تفاعل المصريون معه في الحديث عن مشاكلهم وأسباب تلك المشاكل، خاصة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخ ..

وصبَّ المصريون جام غضبهم على المسؤولين المصريين، والترهل الحكومي الحاصل، إضافة إلى خمول بعض المصريين في المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعي الخ..

وأدى التناحر السياسي بين مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي ومعارضيه لانحراف الهاشتاج عن الحديث عن أسباب المشاكل للتراشق السياسي بين الأطراف المتناحرة في مصر، إذ يرى فريق أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السياسي استطاعت أن تنقذ مصر من ازماتها المتراكمة، بينما يرى أخرون أن القيادة الحالية تسببت في زيادة الازمات التي تعاني منها مصر.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تواظب الحكومة المصرية على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بيونيو/حزيران من العام الماضي، ما أدى لارتفاع الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

سمير مطر كتب على صفحته في موقع تويتر "#المصرى_غلبان_عشان عشان بقي كده بقي متهان، وجعان، ومرضان، وجاهل، بقي اللي حميها بيبع خضار بدل ما يمسك سلاح"، ملمحاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الموظفين في الوظيفة العمومية، ومن بينهم الجيش.

وكتبت صفحة اللميع على موقع تويتر " قول المصري مش غلبان.. قول المصري مفيش زيه.. هو الشعب بيحب كده... يتفاخر بما لا يملكه في هذا الزمن... يتفاخر بالماضي والحاضر بتاعه زفت"، وهي دعوة صريحة لعدم التغني بأمجاد الماضي مع ضرورة النظر للمستقبل.

كما، وكتب علاء محمد على صفحته في موقع تويتر "اللي بيحصل في مصر سببه الحالة السياسية وغياب المسؤول الحقيقي اللي قلبه ع الشعب، أنا مش بكره السيسي ولا حاجة، لكن احنا بحاجة لسياسات تنشلنا من الفقر والبطالة".

بينما اتهم محمد علي على صفحته في موقع تويتر الهاشتاج بمحاولة النيل من مصر وتشويه صورتها، كاتباً "الشعب اللي هزم اسرائيل، والاخوان، مش غلبان، دا شعب بياكل الاخضر واليابس، كفاية بقى".