ميسي وصلاح.. في مرمى اهداف باريس سان جيرمان

تحدثت تقارير فرنسية، عن عزم باريس سان جيرمان استهداف نجما الكرة العالمية "محمد صلاح وليو ميسي" الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن النادي الباريسي، وضع خطة جديدة بقيادة مدربه ليوناردو يسعى من خلالها لضم "ميسي وصلاح" صيف 2020، بعد نجاح النادي في الحفاظ على الثنائي نيمار، ومبابي.

ويذكر أن الدولي البرازيلي نيما ردا سيلفا، ارتبط اسمه بقوة للعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف، لكن الصفقة فشلت في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

أما الموهبة الفرنسية مبابي، قرر الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية رغم إغراءات ريال مدريد لضمه منذ الصيف الماضي.