موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم السبت

يستعد فريق ليفربول ونيوكاسل، اليوم السبت لاقامة مباراة ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على ملعب أنفيلد.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتمام الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر قناة BEIN SPORTS HD2.

يسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على تصدره للدوري الإنجليزي، عندما يستضيف نيوكاسل في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة، بعد الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها على كل من نوريتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلي.

ويطارد ليفربول على الصدارة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ويمتلك 10 نقاط، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح، قد أحرز 3 أهداف حتى الآن، بواقع هدفين في مرمى أرسنال، وهدف في نوريتش ستي.

اما عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي فهو كالتالي: