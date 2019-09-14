موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم السبت، النادي الملكي ريال مدريد مع نادي ليفانتي في مباراة ضمن الدوري الاسباني 2019، الذي تشارك فيه الاندية الاسبانية الممتازة من اجل الحصول على لقب الدوري، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة، 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت جرينتش ، وذلك على قناة بي ان سبورت 3 اتش دي.

يسعى النادي الملكي ريال مدريد لوقف مشكلة النقاط لديه والعودة بقوة الى الانتصارات في استضافة اليوم مع نادي ليفانتي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم، وذلك قبل رحلته الى العاصمة الفرنسية لمواجهة باريس سان جيرمان الاربعاء في بداية المشوار ضمن المنافسة للمجموعة الاولى في دوري ابطال اوروبا.

استطاع ريال مدريد افتتاح الموسم بفوز ثمين خارج القواعد على حساب نادي سيلتا فيغو قبل سقوطه في فخ التعادل امام بلد الوليد وفياريال، واليوم يخوض المواجهة الجديدة في غيااب عدد من النجوم بالاخص الويلزي غاريث بيل الموقوف، كما لحق الكرواتي مودريتش افضل لاعب في العالم وايسكو وماركو اسنسيو الى دكة المصابين بعد اصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلاده.

اما عن تشكيل ريال مدريد اليوم، من المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد مباراة اليوم بالتشكيل في حراسة المرمي تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع مارسيلو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ألفارو أودريوزولا.

وفي خط الوسط، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وفي خط الهجوم، إدرين هازارد، وكريم بنزيما، كارلوس باكا.