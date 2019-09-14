صور: دعوية الجهاد تكرم حفظة أجزاء من القرآن بالضبط والاتقان في غزة

كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الاسلامية وجمعية اقرأ الخيرية في اقليم غزة مساء الجمعة (14/9/2019) المجموعة الأولى ممن ثبت حفظ 5 أجزاء فما فوق من القرآن الكريم بالضبط والاتقان، ضمن مشروع تثبيت حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة لمن حفظ أجزاء من القرآن الكريم في مركز جعفر بن ابي طالب في التفاح شرق غزة.

وقد حضر حفل التكريم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، ومسؤول اللجنة الدعوية العامة وليد حلس "أبو يحيي"، ومسؤول الوعظ والارشاد في اللجنة الدعوية د. سلمان سعودي "أبو طارق"، ومسؤول اقليم غزة خميس الهيثم "أبو عبيدة"، ومسؤولي اللجنة الدعوية والتحفيظ في اقليم غزة.

وهنأ الشيخ خضر حبيب، حفظة أجزاء القرآن الكريم مؤكدًا أن مشهد حفل التكريم يغيظ أعداء الأمة ويخيفهم ويقض مضاجعهم لما له من دور كبير في تخريج الجيل الإيماني لتحرير مسرى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقدم الشيخ حبيب جزيل الشكر إلى أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، كما قدم الشكر للمسؤولين والقائمين على اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي لما لها من دور عظيم في تخريج الجيل الايماني الذي سيحقق النصر بإذن الله.

ودعا الشيخ حبيب، اللجنة الدعوية للاستمرار في تخريج حفظة كتاب الله عز وجل، مشيرًا إلى أن تحرير مسرى النبي وزوال "إسرائيل" سيكون على أيدي هؤلاء الطلبة "حفظة كتاب الله".

مسؤول اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ وليد حلس "أبو يحيى" قال: "إن تكريم المجموعة الأولى ممن ثبت حفظ الاجزاء 5 من كتاب الله عز وجل بالضبط والاتقان هو شيء يرفع الرأس ونفتخر بهم في كل المحافل واللقاءات الدورية".

وأضاف حلس: نكرم اليوم الباكورة الأولى ممن ثبت حفظ 5 اجزاء فما فوق بالضبط والاتقان في الشهرين الماضيين، والبالغ عددهم من (200/250) طالب وطالبة في جميع أقاليم قطاع غزة".

وأكد حلس، أن التمسك بحفظ القرآن الكريم هو الضامن الحقيقي والسياج الواقي لحماية ابنائنا ومجتمعاتنا ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة غدر اعدائنا"، مشيرًا إلى أن اتباع الطريق السليمة والقويمة في تربية أبنائنا من خلال ارسالهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم يساهم في تعزيز صمود شعبنا ومواجهته لأعداء الامة.

وأوضح أن الهدف الاساسي هو التخلق بأخلاق القرآن الكريم وفهم المنهج الوسطي السليم البعيد عن التطرف والتنطع والغلو، لافتًا إلى أن جيل النصر والتحرير هو جيل القرآن الكريم والذي نسعى جاهدين لأن يكون هذا هو الجيل القادم.

وفي سياق أخر افتتحت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي ولجنة اعمار المساجد التابعة لها الجمعة (14/9/2019)، مصلى العابدين المؤقت غرب اقليم خانيونس جنوب قطاع غزة ضمن سلسلة افتتاح المساجد في القطاع.

وقدم مسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس، جزيل الشكر لعائلة الاسطل لما تقدمه من أعمال خيرية، يتجلى ذلك بالتبرع بقطع اراضي لبناء المساجد.

وقال حلس: "هناك ثلاثة مساجد في خانيونس تنتظر الافتتاح خلال الفترة القادمة"، مبينًا أن العمل جاري على انشاء ما يزيد عن 10 مساجد في اقاليم قطاع غزة.

وناشد حلس، أهل الخير والمحسنين في داخل فلسطين وخارجها للتبرع الكريم ومد يد العون لإتمام واعمار المساجد في قطاع غزة.





















