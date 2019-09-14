ما حقيقة صورة العماد جوزيف عون مع عميل إسرائيلي!

أوضحت قيادة الجيش-مديرية التوجيه في لبنان أن الصورة التي تجمع قائد الجيش، العماد جوزيف عون، مع العميل عامر الفاخوري، آمر معتقل بجنوب لبنان في فترة احتلال إسرائيل له، تم التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون.

وأشارت قيادة الجيش إلى أن العماد جوزيف لا يعرف شخصية الفاخوري من قبل، وانه طلب منه الفاخوري التقاط الصورة كأي شخص.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المذكورة، وأثار وقوف قائد الجيش اللبناني إلى جانب الفاخوري المدان في لبنان بتهمة العمالة لـ"إسرائيل" موجة من الغضب والانتقادات من قبل العديد من المستخدمين.

والعميل عامر الفاخوري عاد إلى لبنان قبل أيام وتم إلقاء القبض عليه وأحيل إلى القضاء العسكري اليوم الجمعة بعد انتهاء التحقيق معه.