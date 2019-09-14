فيديو: ذوو الجنود الأسرى لدى المقاومة يحملون نتنياهو المسؤولية عن مصير ابنائهم

كثف أهالي الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية الضغط على حكومة نتنياهو للتحرك تجاه الإفراج عن أبنائهم الأسرى.

وتظاهر امس الجمعة عشرات من النشطاء الإسرائيليين والمقربين من عائلة الأسير لدى حماس أورون شاؤول وذلك عند مفترق عزرائيلي في تل أبيب، مطالبين بالإفراج عن الجنود الأسرى من غزة.

وقالت قناة كان العبرية إن حوالي 100 ناشط تظاهروا اليوم منددين بعدم تحرك الحكومة الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح الجنود الأسرى المحتجزين في غزة، محملين نتنياهو وغانتس المسؤولية عن مصيره، قائلة إنها ستواصل الكفاح من أجل إعادة ابنها.

لمشاهد فيديو التظاهرة في تل أبيب اضغط هنا