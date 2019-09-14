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حمدان للسعودية: أفرجوا عن القيادي الخضري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:39 - 14 سبتمبر 2019
احمد ياسين بضيافة الملك عبدالله يرافقه محمد الخضري احمد ياسين بضيافة الملك عبدالله يرافقه محمد الخضري
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دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، للإفراج عن القيادي في الحركة محمد الخضري، المعتقل لديها منذ عدة أشهر.

ودعت الحركة على لسان مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة أسامة حمدان السلطات السعودية للإفراج عن القيادي محمد الخضري على قاعدة أن من عمل لأجل فلسطين يجب أن يكرم، لا أن يكون مكانه السجن.

واشارت الحركة إلى أن الخضري كان مسؤولا عن إدارة علاقة الحركة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلد مواقع قيادية عليا في "حماس".

ويعاني الخضري البالغ 81 عاما، من مرض عضال، وعرف بخدماته الجليلة التي قدمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها.

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