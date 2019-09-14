اصابات في العيسوية ومداهمة منزل نائب في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، شاباً بعد مداهمة وتفتيش منزله في منطقة جبل الموالح بمدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أنَّ سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد موسى حجازي من منزله في بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل النائب السابق حاتم قفيشة في الخليل ومنزل شقيقه صبحي وابنه زيد ونجله انس، واستدعته لمقابلة المخابرات في تجع مستوطنات "عتصيون".

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا في قرية دير نظام قضاء رام الله الليلة الماضية.

في السياق، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بينهم طفلة من ذوي الإعاقة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وتشهد العيسوية منذ ما يزيد على شهر هجمة شرسة من قوات الاحتلال أصابت واعتقلت خلالها عشرات من أبناء البلدة