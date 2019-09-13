نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019

لقد تم انعقاد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للتأشير على لوائح الترقية بالاختيار أو بالأقدمية برسم 2018 و التسقيف 2019 في اتواريخ التالية و أصدرت لوائح المترقين بجميع الأسلاك
- لجان أساتذة التعليم الإبتدائي
- لجان أساتذة الثانوي التأهيلي
- لجان أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
- أساتذة التعليم الثانوي المبرزون
و هاهي النتائج و اللوائح النهائية للأساتذة المترشحين للترقية بالإختيار و الأقدمية 2018 و التسقيف 2019 حسب الأسلاك التعليمية
و بعد دراسة الطعون تم الإعلان النهائي للوائح الترقية بالأقدمية بالضغط أسفله
-لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار من الدرجة 2 إلى الدرجة 1 من إطار أساتذة التعليم الابتدائي برسم سنة .
-لائحة المستوفين لشروط الترقي بالاختيار من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 من إطار أساتذة التعليم الابتدائي برسم سنة