ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

نتائج الترقية بالاختيار 2018 والتسقيف 2019

  • فلسطين اليوم
  • 23:26 - 13 سبتمبر 2019
ترقية ترقية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

لقد تم  انعقاد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للتأشير على لوائح الترقية بالاختيار أو بالأقدمية برسم 2018 و التسقيف 2019 في اتواريخ التالية و أصدرت لوائح المترقين بجميع الأسلاك

- لجان أساتذة التعليم الإبتدائي
- لجان أساتذة الثانوي التأهيلي
- لجان أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
- أساتذة التعليم الثانوي المبرزون

و هاهي النتائج و اللوائح النهائية للأساتذة المترشحين للترقية بالإختيار و الأقدمية 2018 و التسقيف 2019 حسب الأسلاك التعليمية

الأكثر مشاهدة

متعلقات