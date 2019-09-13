صورة سيلفي تثير جدلاً واسعاً في السعودية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ثلاثة شبان قاموا بتسلق رافعة بناء في موقع بناء بالرياض، من اجل التقاط صورة سيلفي.

و استغل هؤلاء الشبان عدم وجود حراسات امنية بالقرب من الرافعة ليتسلقوا الى قمتها و عبر أعمدتها دون أن يكون بحوزتهم أي من ادوات السلامة.

و يبلغ ارتفاع الرافعة 60 طابقاً، حيث قام أحدهم بالتأرجح عبر اعمدتها، و رغم الخطورة التي واجهوها، لم يرتدوا أي من ادوات السلامة لتحميهم من السقوط من هذا الارتفاع.

و وثق الشبان التجربة عبر مقطع فيديو تم نشره على اليوتيوب، يظهر لحظة صعودهم الى قمة الرافعة و الجلوس عليها، و هم يسارعون لالتقاط الصورمن أعلى الرافعة في مشهد متهور.

الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمعاقبة هؤلاء الشبان، واصفين ما قاموا به هو استهتار و اهمال.

و بعد انتشار الفيديو، قامت الجهات الأمنية باستدعاء هؤلاء الشبان، و قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تمنع تكرار هذه المجازفات.















