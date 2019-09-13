استطلاع:  تساوي بين اللكود وكحلون لفان 32 مقعدا لكل منهما

اظهرت نتائج استطلاع "اسرائيلي" جديد حول الانتخابات الاسرائيلية، والتي ستجري الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر عن تساوي بين حزبي الليكود وكحول لفان.

واظهرت النتائج ما يلي :

حزب الليكود سيحصل علي 32 مقعدا في الكنيست

حزب كحول لفان ايضا 32 مقعدا

حزب القائمة العربية المشتركة 10 مقاعد

جزب يهودات هتوراه 8 مقاعد

جزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان 8 مقاعد

حزب شاس 7 مقاعد

حزب المعسكر الديمقراطي 6 مقاعد

حزب العمل 5 مقاعد

حزب عوتصماه يهوديت 4 مقاعد

وحسب نتائج الاستطلاع، فان حزب الليكود لجانب الاحزاب اليمينة يشكلون فقط 59 مقعدا ولن يكون بمقدرتهم تشكيل الحكومة.

في حين ان حزب كحول لفان مع حزب القائمة المشتركة والاحزاب اليسارية يشكلون 53 مقعدا وايضا لا يستطيعون تشكيل حكومة.