زيدان: هازارد جاهز لبدء مشواره رسميا مع ريال مدريد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الجمعة أنّ لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا لكرة القدم إدين هازار "جاهز" لبدء مشواره رسميا مع النادي الملكي السبت ضد ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو: "نحن جميعاً نرغب في مشاهدة إدين (...) ثمة الكثير من الضغط، التطلعات، نعرف الوضع، هو جاهز وهذا الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف زيدان الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الفخذ: "نرغب جميعا في رؤية إدين، ومشاهدة ما سيحدث".

وكان هازار، أحد أبرز انتقالات هذا الصيف بانضمامه إلى ريال من تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، تعرض لإصابة قبل انطلاق الموسم، لكنه بات جاهزا للعودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو السبت لخوض أول مباراة رسمية له مع النادي الملكي، بعدما انخرط في التمارين بشكل كامل في الأيام الماضية.

ومع ذلك طالب زيدان بالصبر حيال هازار، وقال: "يجب أن نقارب الأمر بهدوء، لقد أصيب لمدة ثلاثة أسابيع، واستأنف (التدريب) منذ أسبوع".

وتابع: "لدينا سبع مباريات في 21 يوما وسيتعين علينا مقاربتها بهدوء، (...) سيعود الأمر لي لتحديد دقائق ووقت لعبه، لأننا نحتاج إليه لفترة طويلة، من أجل مباريات عدة، وليس واحدة".

وتعتبر عودة هازار إلى المنافسة خبرا سارا لريال خصوصا وأنها تأتي قبل أول قمة قارية للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

كما تأتي عودة هازار في ظل معاناة الفريق على صعيد الإصابات، لاسيما مع الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسنسيو.