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شعينا سيواصل مقاومته..

القيادي البطش: اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:32 - 13 سبتمبر 2019
عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
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أكد منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش الجمعة ان اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني.

وقال البطش خلال مشاركته في الجمعة الـ74 لمسيرات العودة شرق غزة إن الاتفاق اعتبره الاحتلال منصة للتطبيع مع العرب.

واشار البطش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخلق حالة من الخوف والإرباك في صفوفنا ولذلك يستهدف الأطفال، لافتًا إلى أن "المعارك القادمة مع الاحتلال لن تكون كالمعارك السابقة".

وقال: إن الاحتلال لن ينعم طويلاً في أرضنا والتغيير قادم، وأن اندحار الاحتلال من قطاع غزة قبل 14 عاماً خطوة في طريق التحرير.

وبين إلى مواصلة شعبنا الفلسطيني رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال ومواصلة مقاومته ومسيرات العودة.

 

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