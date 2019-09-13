تردد قناة الشروق المصرية نايل سات 2019

تعد قناة الشروق الجزائرية من أهم القنوات الفضائية في دولة الجزائر الشقيقة، والتابعة لمؤسسة الشروق، تتميز القناة بعرضها محتوى ثقافي هادف من خلال البرامج الرائعة على مدار 24 ساعة، والتي تبث برامجها بجودة صوت وصورة عالية الكفاءة، فهي من القنوات المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات وبدر.

وفي السياق نفسه، تعد قناة الشروق ، إحدى شبكة قنوات الشروق الإعلامية، تم البث التجريبي للقناة في شهر نوفمبر عام 2011، تزامناً مع الذكرى الثورة ال57 لثورة التحرير الجزائرية، ثم قامت بتفعيل البث في مارس 2012، من خلال المقر الرئيسي في العاصمة الجزائرية.

سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة الشروق الجزائرية عبر النايلسات، الذي تسعى على تقديم محتواها الإعلامي بجودة صوت وصورة عالية الكفاءة وذلك من خلال الجدول التالي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح الجودة 10992 11958 27500 أفقي – 6/5 HD

أبرز ما تقدمه قناة الشروق الجزائرية 2019 فهو كالتالي: