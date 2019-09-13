حقيقة وفاه الفنان محمد علي فى اسبانيا

حقيقة وفاة الفنان محمد علي في اسبانيا، الفنان المصري المعروف الذي أثار جدلًا واسعًا قبل أسبوعين من الآن وذلك بعد أن نشر عدة فيديوهات فضح بها نظام الحكم في مصر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اتّهم الجيش والقوات المسلحة بأنّها تستغل النفوذ في سرقة أموال الشعب والمال العام، وهذا ما نفاه الكثير من قيادات الجيش إلا انّه قدم العديد من الادلة بخصوص ما نشره من فيديوهات.

كانت فيديوهات محمد علي التي هاجم بها الجيش المصري من بين اكثر الفيديوهات اثارة للجدل، وها هو الآن في إسبانيا هاربًا لا يتمكّن من العودة إلى البلاد.

حقيقة خبر وفاة محمد علي

تداول نشطاء على السوشيال ميديا خبرًا مفاده “وفاة محمد علي بالسم في اسبانيا” وهذا ما دفع الكثير منكم يسعى للتعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد علي في اسبانيا.

فيما يخصّ التعرف على “حقيقة وفاة الفنان محمد علي في اسبانيا” حتى اللحظة لم يتمّ التأكد من صحّة الخبر، ولم تصدر أي من التقارير الصحفية أو الطبية التي تُفيد بوفاة محمد علي.

في سياق متصل كان الفنان محمد علي قد نوّه إلى انّه تعرض للعديد من التهديدات من قبل جهات مختلفة، بما فيها ضباط من الأمن والجيش في مصر، محملًاالمسؤولية لأي منهم في حال تعرض لأذى.

كان محمد علي قد ذكر الكثير من المواقف التي دفعته للإقدام ونشر التصريحات التي صرح بها، من بينها مطالبته بمبلغ عشرة ملايين جنيه استحقتها شركته للمقاولات ولكن الجيش قد رفض ذلك، بالاضافة إلى استغلاله بتوفير اماكن سكنية لضباط وقيادات في الجيش، وأكّد أيضًا أنّ قيادات الجيش ترتشي، وتحصّل عمولات على المشاريع المُقامة في البلاد، سواء في القاهرة الجديدة أو في أي من المشاريع السكنية الاخرى التي يتمّ اعمارها الآن في مصر، بقيادة الحكومة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونواب مجلس الوزراء وقيادات كبيرة في الجيش.

في حال تمّ التأكد من “حقيقة وفاة الفنان محمد علي في اسبانيا” فإن التقارير الأولية ستكون مدرجة بين ايديكم في فقرات لاحقة وفي مقال آخر.