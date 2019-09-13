احمد مجدلاني: عباس أمر المخابرات بالحصول على معلومات حول الأسير منغستو



كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "أن رئيس السلطة محمود عباس أمر مدير مخابرات السلطة اللواء ماجد فرج بضرورة المساعدة في الحصول على معلومات تتعلق بالجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة أبرهام منغستو".

وأكد مجدلاني الذي حضر لقاء عائلة منغستو مع رئيس السلطة "أن اللقاء كان إنساني ودافئ وجاد في ذات لوقت، وأن عباس أوعز لجهاز المخابرات الفلسطينية بضرورة العمل الدؤوب والتعاون مع الجهات الإسرائيلية المعنية لإيجاد حل عاجل لهذه القضية.

وجدد مجدلاني رفض قيادة السلطة بكل مكوناتها لاحتجاز أي إسرائيلي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة أعادت عشرات الإسرائيليين الذي دخلوا مناطق السلطة بالخطأ، لأننا لا نريد لأي شيء أن يؤثر على علاقتنا الجيدة مع الإسرائيليين، على حد قوله.

تأتي تصريحات مجدلاني بالتزامن مع تعاظم معاناة الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلي الذين يعانون من صنوف العذاب والإرهاب المستمر بحقهم وحق عائلاتهم.