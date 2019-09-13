اصابة مواطن برصاص الاحتلال مع بدء المشاركة الجماهيرية في الجمعة 74

اصيب مواطن عصر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لدى مشاركته في "جمعة فلنشطب أوسلو من تاريخنا" قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أطلق النار على عدد من الشبان في مخيم العودة ما ادى لإصابة احدهم بجراح نقل على أثرها لمشفى شهداء الاقصى بدير البلح لتلقي العلاج، ووصفت المصادر الطبية حالة الشاب بالمتوسطة.

في السياق، اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوافد الشباب الفلسطيني الى خمسة نقاط على طول السياج الفاصل لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "جمعة فلنشطب أوسلو من تاريخنا".

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت اليات عسكرية قريبة من المكان.