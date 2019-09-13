ريفلين يحذر الحكومة اللبنانية من حرب بسبب حزب الله

حذر رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس الخميس الحكومة اللبنانية، من أن تغاضيها عن كبح حزب الله، سيؤدي لجر كلا البلدين إلى حرب.

وقال ريفلين في بيان صادر عن مكتبه،: "يتحمل لبنان مسؤولية كل أنشطة حزب الله".

وأضاف: "نقول بوضوح للحكومة اللبنانية وحلفائها حول العالم: عدوان حزب الله يجب أن يتوقف قبل أن نجد أنفسنا متورطين في صراع لا يريده لبنان ولا إسرائيل".

وتربط فرنسا بلبنان، الذي كان تحت الانتداب الفرنسي، علاقات قوية ولا تزال اللغة الفرنسية تعتبر لغة منتشرة على نطاق واسع في هذا البلد.

وتصاعدت حدة التوتر مع الحزب على إثر شن إسرائيل هجوما بطائرات مسيرة في ضاحية بيروت الشهر الماضي، ورد " حزب الله " على الهجمات بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، لكن إسرائيل تقول إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من جنودها.

وأكد ريفلين أن "إسرائيل لن تقبل بتهديدات لسلامة الاسرائيليين"، وأضاف "مع الإيرانيين، يقوم حزب الله ببناء مصانع لإنتاج الصواريخ لإطلاقها على إسرائيل وهذا شيء لا تستطيع إسرائيل تحمله. لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقدم ذرائع بأن الأمر ليس من مسؤوليتها. إن حزب الله هو جزء من لبنان، وجزء من الحكومة اللبنانية، وجزء من الشعب اللبناني".