سبر الاراء في تونس سبتمبر 2019 تعمد ليلة امس رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية والعضو بحركة النهضة رضوان المصمودي

تنزيل نتائج لسبر للراء منسوب الى مؤسسة سيغما كونساي في مخالفة صريحة للقانون رغم ان نتائج هذا السبر غير سليمة وذلك بتأكيد من رئيس المؤسسة السيد حسن الزرقوني الذي تحدث لموقع بيزنس نيوز اليوم نافيا ان يكون ما نشره المصمودي سليم

ولا تعرف الأسباب الحقيقية لهذا الخطوة التي اقدم عليها رجل يعرف انها مخالفة للقانون ولكن يخشى ان تكون محاولة لدعوة ناخبي النهضة المترددين للالتفاف حول مرشحهم عبدالفتاح مورو خاصة وان هناك ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين اخرين قادرين بخطابهم وبرامجهم على اسامالة جزءا من الخزان الانتخابي لحركة النهضة .

وينص الفصل 70 من القانون الانتخابي على أنه » يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

كما ينص الفصل 156 على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.