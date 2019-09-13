حقيقة استقالته أحمد داود أوغلو

رسميا استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلومن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تركيا : اعلن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو يعلن استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم

تباينت ردود الأفعال السياسية والصحفية حول إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عدم نيته الترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية في المؤتمر العام الاستثنائي المقرر عقده يوم 22 مايو/أيار الجاري، بعد تصاعد خلافاته مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في عدد من القضايا المهمة، على رأسها تغيير النظام السياسي للبلد إلى نظام رئاسي.

خطوة متوقعة

وتوقع مراقبون خطوة أحمد داود أوغلو خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث ظهر استعداده للتنحي عن منصبه لأجل وحدة الحزب، بينما صرح أردوغان مؤخرا أن على الجميع ألا ينسوا كيف أتوا إلى المنصب، مؤكدا أن الكرسي أداة لخدمة الشعب لا لتحقيق المكاسب الشخصية.

وبعد لقاء جمع أوغلو بأردوغان في المجمع الرئاسي الأربعاء استمر ساعة وأربعين دقيقة، بدا واضحا أن طريق حل الخلافات بينهما وصلت إلى أفق مسدود، الأمر الذي ترجمه أوغلو الخميس في إعلانه عدم الترشح لرئاسة الحزب، وهي استقالة غير معلنة عن منصبي رئاسة الحزب والحكومة، مؤكدا أن قرار عدم إكمال فترة رئاسته للحكومة لأربع سنوات ليست من اختياره، بل مما فرضه الواقع.