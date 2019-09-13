موعد الانتخابات الرئاسية في تونس 2019

الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 2019 أو الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 هي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي سينتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان مخططا لها يومي 17 و24 نوفمبر، لكن بعد وفاة السبسي، قدمت الانتخابات من أجل ضمان تولي رئيس جديد منصبه في غضون 90 يومًا، وفقًا لما يقتضيه الدستور. وقد قُدِّم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، فإن انتخابات الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبر.

فى سياق اخر نشر الصحافي في قناة الحوار التونسي سامي الفهري الثلاثاء رفض محكمة الاستئناف في تونس طلبه إجراء حوار من داخل السجن مع المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وفي اتصال مع فرانس24 أكد المكلف بالإعلام لدى وزارة العدل سفيان السهيلي المعلومة قائلا إن محكمة الاستئناف في تونس قد نشرت بلاغا في هذا الشأن.

رفض القضاء التونسي الثلاثاء السماح لنبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، بإجراء مقابلة تلفزيونية من داخل السجن، وفق ما أعلن الصحافي في قناة الحوار التونسية وحزب المرشح.

وردا على سؤال فرانس24، أكدت وزارة العدل التونسية المعلومة على لسان المكلف بالإعلام لديها سفيان السهيلي.

وأشار السهيلي إلى أن محكمة الاستئناف في تونس قد نشرت بلاغا في هذا الشأن.

ونشر الصحافي في قناة الحوار التلفزيونية سامي الفهري على حسابيه عبر فيس بوك وإنستغرام صورة لرسالة رد صادرة عن مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إبراهيم بوصلاح يعلن فيها الأخير رفضه طلب قناة الحوار إجراء مقابلة مع القروي من داخل السجن.