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حقيقة وفاة الرئيس زين العابدين بن علي

  • فلسطين اليوم
  • 11:54 - 13 سبتمبر 2019
حقيقة وفاة الرئيس زين العابدين بن علي حقيقة وفاة الرئيس زين العابدين بن علي
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أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الأسبق، أن هذا الأخير مريض نافيا خبر موته.

وكتب بن صالحة، عبر حسابه على الفيسبوك، "اتصلت بي منذ قليل حليمة بن علي (ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين) لترد على الشائعات وتعلن أن الرئيس بن علي، لا يزال على قيد الحياة، ولا يحتضر، هو فقط مريض".

كما ذكر بن صالحة، في تصريحات لراديو موزاييك (خاص) أنه تم نقل بن علي، للمستشفى.

وفي وقت سابق الخميس، قال بن صالحة، لراديو موزاييك، أن بن علي "مريض جدا وحالته الصحية سيئة".

يذكر أن بن علي ( 83 عاما) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.

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